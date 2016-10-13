Циклон з Одеси йде на Запоріжжя, людей просять не виходити

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Четвер, 13 жовтня 2016, 10:47

Минулої ночі стихія повалила в Запоріжжі 6 дерев, унаслідок  шторму на Азовському морі в курортному селищі Кирилівка залишаються затопленими близько 30 баз відпочинку, постраждалих немає.

Про це повідомила начальник відділу по роботі з громадськістю Головного управління ДСНС України в Запорізькій області Юлія Баришева, передає Інтерфакс-Україна.

За її словами, в четвер в Запоріжжі по дотичній пройде циклон, що приніс негоду в Одесу раніше. "Цієї ночі через сильні пориви вітру в Запоріжжі впало 6 дерев. Сьогодні з 9 ранку до 15 години дня у місті очікується посилення вітру, дощ", - розповіла представник облуправління ДСНС.

Рятувальники просять запорожців, особливо людей пенсійного віку, по можливості утриматися від виходу на вулицю, а також не залишати свої автомобілі на дорогах, не перешкоджати руху пожежного та аварійно-рятувального автотранспорту, не перекривати проїжджі частини, під'їзди до будинків.

Також вона повідомила, що на даний момент ситуація в курортному смт Кирилівка (Якимівський район) стабілізувалася, штормовий вітер стихає, його напрям змінюється, однак підтопленими залишаються близько 30 баз відпочинку.

Підтоплення баз відпочинку сталося на Федотовій косі між Кирилівкою та смт Степове. Через шторм на сушу вийшла хвиля, одночасно піднялися ґрунтові води. Це щорічний природний процес. Постраждалих немає. На базах відпочинку відпочиваючих немає, а охорона за допомогою в ДСНС не зверталася", - повідомила Баришева.

Рятувальники називають ситуацію в регіоні контрольованою, проводиться постійний моніторинг, підрозділи облуправління ДСНС перебувають у бойовій готовності.

Як відомо, 12-13 жовтня стихія обрушилася на Одеську область, в результаті троє людей, серед яких дитина, загинули.

Теми: погода стихійне лихо Одеса Запоріжжя
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