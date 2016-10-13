В России ожидают, что санкции будут действовать еще 3 года

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Четверг, 13 октября 2016, 14:08

Правительство России готовя бюджет на 2017-2019 годы предусмотрело сохранение санкций.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Также мы исходили из предположения о вероятности сохранения санкций и мер, которые мы принимали у себя в течение всех трех лет, в течение срока бюджетного прогнозирования", - добавил Медведев.

По словам Медведева российское правительство ожидает, что уже в следующем году появятся признаки не только восстановление, но и рост экономики РФ.

Как известно, международные санкции в отношении России, начали применяться в 2014.

Кроме ЕС и США санкции ввели Канада, Япония, Норвегия, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, в общем - 41 страна, включая Украину. В ответ Россия ввела собственные антисанкционные меры.

Темы: Росcия санкции Европа
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Комментарии — 2
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IP: 193.104.208.---Loz_Ko13.10.2016 15:34
Це через три роки роССкіє покинуть окупований Крим і східні райони України і почнуть виплачувати репарації. Схоже на Расєі захотіли глибоко в лайно пірнути перед розплатою.
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IP: 194.44.160.---Семенен13.10.2016 14:14
То ще три роки росіяни будуть мучити Крим?
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