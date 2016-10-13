В России ожидают, что санкции будут действовать еще 3 года

Правительство России готовя бюджет на 2017-2019 годы предусмотрело сохранение санкций.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Также мы исходили из предположения о вероятности сохранения санкций и мер, которые мы принимали у себя в течение всех трех лет, в течение срока бюджетного прогнозирования", - добавил Медведев.

По словам Медведева российское правительство ожидает, что уже в следующем году появятся признаки не только восстановление, но и рост экономики РФ.

Как известно, международные санкции в отношении России, начали применяться в 2014.

Кроме ЕС и США санкции ввели Канада, Япония, Норвегия, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, в общем - 41 страна, включая Украину. В ответ Россия ввела собственные антисанкционные меры.