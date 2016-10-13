Коммунистку Александровскую выпустили из СИЗО

Апелляционный суд Харьковской области изменил меру пресечения экс-нардепу от Компартии Украины Алле Александровской, подозреваемой в сепаратизме.

Об этом сообщил ее адвокат Александр Пастернак, передает Интерфакс-Украина.

"Суд поменял меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Алла Александровна была освобождена из-под стражи в зале суда", - сказал адвокат.

При этом он затруднился сказать, на основании чего суд согласился смягчить меру пресечения его подзащитной.

"Мотивы решения пока неизвестны. Была оглашена только резолютивная часть. Мотивировочная будет в течение 5 дней", - сказал Пастернак.

Он также сообщил, что защита мотивировала свое ходатайство о смягчении меры пресечения отсутствием рисков относительно того, что Александровская скроется от следствия или будет пытаться на него влиять, а также существенным ухудшением ее состояния здоровья.

Как сообщалось, 28 июня стало известно, что Аллу Александровскую задержали. Ей инкриминируют ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины.

29 июня в СБУ подтвердили, что правоохранители задержали Александровскую, а ее сын Александр, который скрывается в РФ, ему сообщили о подозрении и объявлен в розыск.

"Сотрудники СБУ получили информацию, что представители запрещенной в стране коммунистической партии, в частности бывший народный депутат от КПУ Алла Александровская, и ее сын Александр, который скрывается в России, пытаются подкупить руководство и депутатов местных советов региона для принятия на сессиях обращений к парламенту и президенту относительно изменений в Конституцию по вопросам федерализации. За подписи под документом коммунисты предлагали $9 тыс. В то же время, по оперативным данным, ФСБ выделила на подкуп депутатов в несколько раз большую сумму, но коммунисты присвоили значительную часть денег", - заявили в СБУ.

30 июня Киевский райсуд Харькова арестовал Александровскую на 60 дней без возможности внесения залога.