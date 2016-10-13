Фейгину запретили выезд из России

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Четверг, 13 октября 2016, 20:43

Управление ФССП России по Москве запретило выезд из страны адвокату украинца Романа Сущенко Марку Фейгину.

Об этом адвокат сообщил российскому "Интерфаксу".

"Меня не выпускают из России, так как я нахожусь в базе ФССП", - сказал Фейгин.

Кроме того, он выложил в своем микроблоге в Твиттере постановление об отказе в выезде из России.


Ранее Фейгин сообщил, что ему запрещено выезжать из России по решению судебного пристава. Вместе с тем адвокат отметил, что у ФССП есть извещение о погашении всех его задолженностей.

19 августа глава Федеральной службы судебных приставов России Артур Парфенчиков согласился рассмотреть заявление Фейгина, в котором тот просит отменить постановление об ограничении его выезда за пределы России.

"Ваше обращение будет рассмотрено", - написал Парфенчиков в своем микроблоге в Twitter в ответ на просьбу Фейгина рассмотреть его вопрос.

Кроме того, чтобы ускорить рассмотрение обращения, Парфенчиков рекомендовал Фейгину направить копии документов, "подтверждающих передачу имущества взыскателю в соответствии с решением суда в полном объеме", через его интернет-приемную.

Фейгин в своем Twitter сообщил, что намерен ходатайствовать о возбуждении уголовного дела в отношении пристава ЦАО Москвы по ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

Ранее Фейгин сообщил, что ему временно запрещено выезжать из России по решению судебного пристава-исполнителя, и выразил мнение, что запрет имеет под собой политические мотивы.

Он добавил, что запрет на выезд лишает его возможности выступления в международных организациях таких, как ПАСЕ, а также общения со своими подзащитными, находящимися за рубежом.

Фейгин осуществлял защиту по ряду громких уголовных дел, в частности, в отношении украинки Надежды Савченко, националиста Ильи Горячева, участников панк-группы Pussy Riot.

В настоящее время он осуществляет защиту обвинённого властями России в шпионаже украинца Романа Сущенко.

Темы: Росcия
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