Фейгину запретили выезд из России

Управление ФССП России по Москве запретило выезд из страны адвокату украинца Романа Сущенко Марку Фейгину.

Об этом адвокат сообщил российскому "Интерфаксу".



"Меня не выпускают из России, так как я нахожусь в базе ФССП", - сказал Фейгин.



Кроме того, он выложил в своем микроблоге в Твиттере постановление об отказе в выезде из России.

Выезд из РФ запрещён pic.twitter.com/fCm1O9VCM1 — Mark Feygin (@mark_feygin) October 13, 2016



Ранее Фейгин сообщил, что ему запрещено выезжать из России по решению судебного пристава. Вместе с тем адвокат отметил, что у ФССП есть извещение о погашении всех его задолженностей.



19 августа глава Федеральной службы судебных приставов России Артур Парфенчиков согласился рассмотреть заявление Фейгина, в котором тот просит отменить постановление об ограничении его выезда за пределы России.



"Ваше обращение будет рассмотрено", - написал Парфенчиков в своем микроблоге в Twitter в ответ на просьбу Фейгина рассмотреть его вопрос.



Кроме того, чтобы ускорить рассмотрение обращения, Парфенчиков рекомендовал Фейгину направить копии документов, "подтверждающих передачу имущества взыскателю в соответствии с решением суда в полном объеме", через его интернет-приемную.



Фейгин в своем Twitter сообщил, что намерен ходатайствовать о возбуждении уголовного дела в отношении пристава ЦАО Москвы по ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).



Ранее Фейгин сообщил, что ему временно запрещено выезжать из России по решению судебного пристава-исполнителя, и выразил мнение, что запрет имеет под собой политические мотивы.



Он добавил, что запрет на выезд лишает его возможности выступления в международных организациях таких, как ПАСЕ, а также общения со своими подзащитными, находящимися за рубежом.



Фейгин осуществлял защиту по ряду громких уголовных дел, в частности, в отношении украинки Надежды Савченко, националиста Ильи Горячева, участников панк-группы Pussy Riot.

В настоящее время он осуществляет защиту обвинённого властями России в шпионаже украинца Романа Сущенко.