В Одессе возобновлен проезд на всех улицах

В Одессе на всех дорогах восстановлен нарушенный в результате непогоды проезд.

Об этом сообщает в пятницу официальный сайт города.

"По состоянию на 9:00 утра на всех дорогах Одессы восстановлена проезжаемость. Частично затруднено движение по улице Атамана Головатого (в сторону города с пос. Котовского). Здесь еще остались небольшие участки подтоплений, однако движение транспорта уже налажено. Продолжаются работы по откачке воды в этом районе Одессы", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжаются работы по очистке ливневых стоков от мусора и листвы.

Также выполняются работы по распилу и вывозу обрушившихся в результате стихии деревьев.

Штормовым ветром в Одессе повалено и повреждено в общей сложности не менее 1500 деревьев.

Специалистами КП "Горзелентрест" уже выполнены работы по распилу и вывозу 84 самых крупных, мешавших проезду автотранспорта деревьев. Сотрудниками КП "ЖКС" выполнены работы по распилу и вывозу 586 деревьев и крупных веток во всех районах Одессы.

По информации КП "Одесгорсвет", на предприятие поступило 146 заявок об обрыве проводов. На данный момент уже восстановлено электроснабжение по 30 объектам, в работе еще находится 85 объектов.

Из-за отсутствия электроснабжения также не работают два бювета: в сквере Мечникова и в Старобазарном сквере.

Всего в работах по ликвидации последствий непогоды задействовано 2056 работников коммунальных служб и 75 единиц спецтехники.

Как сообщалось, в ночь на 13 октября в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, были обесточены 276 населенных пунктов в 11 областях, а именно: Одесская - 151 н.п., Николаевская - 53 н. п., Хмельницкая - 20 н.п., Херсонская - 12 н.п., Винницкая - 10 н.п., Днепропетровская - 9 н.п., Тернопольская - 7 н.п., Кировоградская - 5 н.п. Волынская - 4 н.п., Киевская - 3 н.п., Черкасская - 2 н.п.