В Одесі відновлено проїзд на всіх вулицях

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П'ятниця, 14 жовтня 2016, 14:14

В Одесі на всіх дорогах відновлено порушений в результаті негоди проїзд.

Про це повідомляє в п'ятницю офіційний сайт міста.

"Станом на 9:00 ранку на всіх дорогах Одеси відновлена проїздність. Частково ускладнено рух по вулиці Отамана Головатого (в бік міста з сел. Котовського). Тут ще залишилися невеликі ділянки підтоплень, однак рух транспорту вже налагоджено. Тривають роботи з відкачування води в цьому районі Одеси", - йдеться в повідомленні.

Крім того, тривають роботи з очищення зливових стоків від сміття і листя.

Також виконуються роботи по розпилюванню та вивезення дерев, що впали в результаті стихії.

Штормовим вітром в Одесі повалено і пошкоджено в цілому не менш як 1500 дерев.

Фахівцями КП "Міськзелентрест" вже виконані роботи по розпилюванню та вивезення 84 найбільших, що заважали проїзду автотранспорту, дерев. Співробітниками КП "ЖКС" виконані роботи з розпилювання та вивезення 586 дерев і великих гілок у всіх районах Одеси.

За інформацією КП "Одесміськсвітло", на підприємство надійшло 146 заявок про обрив проводів. На даний момент вже відновлено електропостачання по 30 об'єктах, в роботі ще знаходиться 85 об'єктів.

Через відсутність електропостачання також не працюють два бювети: у сквері Мечникова і в Старобазарному сквері.

Всього в роботах по ліквідації наслідків негоди задіяно 2056 працівників комунальних служб і 75 одиниць спецтехніки.

Як відомо, у ніч на 13 жовтня в результаті несприятливих погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем захисту ліній електропередач, було знеструмлено 276 населених пунктів в 11 областях, а саме: Одеська - 151 н.п., Миколаївська - 53 н. п., Хмельницька - 20 н.п., Херсонська - 12 н.п., Вінницька - 10 н.п., Дніпропетровська - 9 н.п., Тернопільська - 7 н.п., Кіровоградська - 5 н.п., Волинська - 4 н.п., Київська - 3 н.п., Черкаська - 2 н.п.

Окрім того за два дні внаслідок стихії в Одесі загинули  4 людини.

Українська правда

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