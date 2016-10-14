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После непогоды в 3 областях все еще перебои с электричеством

Пятница, 14 октября 2016, 09:07

В результате непогоды обесточенными остаются 33 населенных пункта в 3 областях Украины, в 9 областях электроснабжение восстановлено.

Об этом 14 октября сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В частности, остаются обесточенными 27 населенных пунктов в Одесской области, 4  в Винницкой, 2 - в Черновицкой. 

По состоянию на 7:00 восстановлено электроснабжение в Волынской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольской, Киевской, Черкасской, Хмельницкой и Херсонской областях.

Вместе с тем, по данным ГосЧС, 14 октября ночью в Украине, кроме большинства западных и северных областей - дождь, местами с мокрым снегом, в восточных и Днепропетровской областях местами сильные осадк.

Днем в большинстве областей без осадков, на востоке и в Приазовье дождь. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем 4-9 тепла, на Закарпатье до +12, на юге страны ночью +3-9, днем +8-13.

Как известно, в ночь на 13 октября в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач были обесточены 276 населенных пунктов в 11 областях, а именно: Одесская - 151 н.п., Николаевская - 53 н. п., Хмельницкая - 20 н.п., Херсонская - 12 н.п., Винницкая - 10 н.п., Днепропетровская - 9 н.п., Тернопольская - 7 н.п., Кировоградская - 5 н.п. Волынская - 4 н.п., Киевская - 3 н.п., Черкасская - 2 н.п.

Кроме того за два дня в результате стихии в Одессе погибли 4 человека

Украинская правда

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Темы: погодаОдесса
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