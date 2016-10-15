Россия пытается создать впечатление, что готовится к ядерной войне - СМИ

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Суббота, 15 октября 2016, 05:40

Нынешнее кремлевское руководство создает впечатление, что надвигается масштабная война с Соединенными Штатами, в том числе, с применением ядерного оружия.

К такому выводу пришел журналист телеканала ABC News в Москве Патрик Ривелли, который собрал по меньшей мере семь доказательств этой версии, пишет Укринформ.

"С достижением высшего уровня напряженности в отношениях между РФ и США со времен холодной войны, появились тревожные признаки со стороны Москвы, которые свидетельствуют, что страна готова к войне", - пишет автор в публикации, вышедшей на сайте телеканала в п ' пятницу.

Хотя почти никто из экспертов не считает, что Кремль на самом деле готовится к военному конфликту с США, имеют место некоторые вещи, которые сделала Россия, чтобы создать впечатление, что война надвигается, говорится в материале.

По мере того как противостояние между США и Россией ухудшилось в сирийском вопросе, а также на фоне слухов, что Вашингтон может начать авиаудары по сирийским правительственным силам, контролируемые государством российские СМИ уже не сдерживают себя. Они проводят опрос россиян, готовы ли они к ядерной войне? Если такое вдруг произойдет, каждый должен знать, где находится бомбоубежище, цитирует автор российский телеканал НТВ.

Ведущий Дмитрий Киселев рассказал, как три российских ракетных фрегата отправились в Сирию, чтобы предотвратить возможные воздушные удары США по сирийских военных целях, намекнув, что ракетоносцы способны нести ядерные заряды, подчеркивается в публикации.

Еще одним доказательством якобы подготовки РФ к войне стало проведение масштабных учений гражданской обороны с привлечением 40 млн человек по всей стране, которые предусматривают действия в ядерной войне. "Тревожной признаком" называется также публичное разъяснение Минобороны России о том, как страна будет функционировать во время войны, и какие государственные органы возьмут на себя командование.

На этой неделе Россия развернула ракеты, способные переносить ядерные заряды, в Калининградской области в ответ на "создание противоракетного щита США в Восточной Европе". Развертывание произошло значительно раньше, чем ожидалось, что, по мнению аналитиков, связано с желанием Кремля побряцать оружием на фоне противостояния в Сирии.

Россия также на этой неделе провела ряд испытаний межконтинентальных баллистических ракет, запуская по три ракеты в день, в том числе с подводных лодок в районе Тихого океана. Одновременно с этим, российский телеканал (НТВ) предупредил людей о необходимости найти ближайшее убежище от радиоактивных осадков. В сюжете много россиян не воспринимают эту угрозу всерьез, одновременно многие представляют себе более реалистичную картину о том, как надо действовать и найти бомбоубежище, пишет автор публикации.

Темы: Росcия США Сирия ядерное оружие
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