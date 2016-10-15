Разведка: Действия ВС РФ в Крыму грозят повторением трагедии МН17

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Суббота, 15 октября 2016, 14:08

Действия противовоздушной обороны ВС РФ на территории оккупированного Крыма над акваторией Черного моря создают опасность международному авиационному сообщению и угрожают возможным повторением трагедии малазийского "Боинга" рейса МН17.

Об этом 15 октября заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"14 октября группировки противовоздушной обороны ВС РФ на территории оккупированного Крыма были приведены в полную боевую готовность. По тревоге подняты подразделения 31 дивизии противовоздушной обороны (Севастополь), 37 смешанного авиационного полка (Гвардейское) и 38 истребительного авиационного полка (Бельбек) 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа ВС РФ", - отметили в ГУР.

По данным разведки, боевые расчеты радиотехнических подразделений 3 радиотехнического полка (Севастополь), развернутых на мысе Тарханкут, мысе Фиолент, горе Ай-Петри, в районах городов Джанкой, Керчь, Феодосия, осуществляли обнаружение и сопровождение воздушных целей, передачу целеуказания дивизиона зенитно-ракетных комплексов и наведения истребительной авиации.

"Экипажи самолетов Су-30 и расчеты зенитно-ракетных комплексов отработали перехват и условное уничтожение воздушных целей", - сообщили в разведке.

По утверждению ГУР, проведение указанных мероприятий грозит возможным повторением трагедии малазийского "Боинга" рейса МН17, который был сбит российским комплексом "Бук" в июле 2014 года над Донбассом.

Украинская правда

Темы: Крым Росcия армия катастрофы Вооруженные силы
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