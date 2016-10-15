В БПП назвали ложью заявление Лещенко о прекращении санкций в отношении России

Народный депутат от БПП Иван Винник называет ложью заявление другого депутата от БПП Сергея Лещенко о том, что с 16 сентября санкции Украины в отношении российских граждан и компаний перестали действовать.

"Коллега Лещенко откровенно соврал. Я требую опровержения как должностное лицо комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Санкции действуют, никто ничего не отменял", - сказал Винник в эфире канала "112 Украина".

По его мнению, Лещенко или демонстрирует пример абсолютного правового нигилизма, или занимается коррупционным лоббизмом в пользу отдельных российских компаний, которые находятся под санкциями.

Винник утверждает, что указанный в решении СНБО о санкциях от 16 сентября 2015 года срок действия 1 год означает лишь то, что через год СНБО может вернуться к его пересмотру, и не означает окончания срока действия санкций.

"Этот срок в понимании действующего закона о санкциях означает только то, что через год после введения в действие этого решения, в случае устранения тех проблем, в связи с которыми были применены санкции, (СНБО) может вернуться к пересмотру этого вопроса. Это ни в коем случае не означает отмены санкций", - заявляет депутат.

По его словам, согласно п. 7 ст. 5 закона о санкциях, любая отмена санкций принимается тем же органом, который их ввел, а никакого решения об отмене санкций СНБО не принимала.

Как сообщалось, в пятницу Лещенко заявил, что с 16 сентября решение СНБО о применении санкций перестало действовать, а новое решение не введено в действие указом президента.

Он также заявил о коррупции вокруг включения определенных российских граждан или компаний в этот список или исключения из него.

Украинская правда