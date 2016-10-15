В БПП назвали ложью заявление Лещенко о прекращении санкций в отношении России

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Суббота, 15 октября 2016, 15:41

Народный депутат от БПП Иван Винник называет ложью заявление другого депутата от БПП Сергея Лещенко о том, что с 16 сентября санкции Украины в отношении российских граждан и компаний перестали действовать.

"Коллега Лещенко откровенно соврал. Я требую опровержения как должностное лицо комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Санкции действуют, никто ничего не отменял", - сказал Винник в эфире канала "112 Украина".

По его мнению, Лещенко или демонстрирует пример абсолютного правового нигилизма, или занимается коррупционным лоббизмом в пользу отдельных российских компаний, которые находятся под санкциями.

Винник утверждает, что указанный в решении СНБО о санкциях от 16 сентября 2015 года срок действия 1 год означает лишь то, что через год СНБО может вернуться к его пересмотру, и не означает окончания срока действия санкций.

"Этот срок в понимании действующего закона о санкциях означает только то, что через год после введения в действие этого решения, в случае устранения тех проблем, в связи с которыми были применены санкции, (СНБО) может вернуться к пересмотру этого вопроса. Это ни в коем случае не означает отмены санкций", - заявляет депутат.

По его словам, согласно п. 7 ст. 5 закона о санкциях, любая отмена санкций принимается тем же органом, который их ввел, а никакого решения об отмене санкций СНБО не принимала.

Как сообщалось, в пятницу Лещенко заявил, что с 16 сентября решение СНБО о применении санкций перестало действовать, а новое решение не введено в действие указом президента.

Он также заявил о коррупции вокруг включения определенных российских граждан или компаний в этот список или исключения из него.

Украинская правда

Темы: Лещенко БПП
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Комментарии — 3
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IP: 46.119.243.---Alena Rudenko15.10.2016 16:19
Kotia:
Так що Лешенко справді БАЛАБОЛ ?
Балабольство его продумано и хорошо оплачивается российским олигархом Григоришиным.
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IP: 46.119.243.---Alena Rudenko15.10.2016 16:18
я иногда уже не понимаю, Лещенко депутат ВР или Думы - он постояно делает заявления в минус Украине. Одна его поездка в Нидерланды перед референдумом чего стоила.
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IP: 195.138.81.---Kotia15.10.2016 16:02
Так що Лешенко справді БАЛАБОЛ ?
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