Лещенко заявляет о коррупции вокруг списка санкций в отношении России

Народный депутат от БПП Сергей Лещенко заявляет о коррупции при формировании списка санкций Украины в отношении российских граждан и компаний.

В эфире канала "112 Украина" в пятницу он сообщил, что уже месяц как решение Совета нацбезопасности и обороны о введении таких санкций перестало действовать.

"Год назад, 16 сентября прошлого года, было введено в действие решение СНБО о санкциях. В санкционном списке находится около 400 человек - российских политиков, российских олигархов, российских аналитиков и т.д., плюс около 100 российских компаний. То есть в общей сложности 500 юридических и физических лиц, которые были под санкциями, согласно указу президента Порошенко от 16 сентября прошлого года", - сказал Лещенко.

По его словам, санкции вводились на один год, и 16 сентября этого года прекратили действовать. Нового же решения до сих пор нет.

"Эти "санкционные каникулы" делаются с вполне понятной целью. По моей информации, сейчас существует новый рынок коррупционных услуг, когда тебя могут из санкционного списка исключить за определенные договоренности материального характера, или наоборот - включить твоего конкурента", - заявил депутат.

"Если у тебя есть какой-то бизнес, у тебя есть российский конкурент, то ты можешь договориться, что его включат в санкционный список, получить для своего бизнеса в Украине преференции - например, ты будешь монополистом на этом рынке", - рассказал он.

Лещенко сказал, что знает примеры, когда "за вполне материальное вознаграждение" российские компании попадают под санкции для того, чтобы другие компании, которые действуют в Украине, получили преференции.

"По моей информации, кроме упомянутых договоренностей, существует еще третья, самая циничная, вещь - это когда покупают активы, принадлежащие российским санкционным компаниям, украинские олигархи или коррупционеры за соответствующий откат, а потом говорят: "Или ты ее продаешь нам, или мы тебя включим в санкционный список", - заявил Лещенко.

По его словам, таким образом происходит фактически перераспределение рынка.

"В настоящее время, по моей информации, идут торги, кого туда (в список санкций) включить, а кого оттуда исключить. И определенные политические деятели, приближенные к формированию этих санкционных списков, просто пополняют свои карманы наличными или безналичными средствами, которые попадут на их оффшорные счета. Это коррупция. Другого объяснения, почему уже месяц санкций нет, я найти не могу", - подчеркнул народный депутат.

Украинская правда