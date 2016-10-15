В европейском суде подтвердили: Украина проиграла апелляцию по Януковичу
В Европейском суде справедливости подтвердили, что Украина проиграла апелляцию по выплате экс-президенту Виктору Януковичу и его сыну компенсации за потраченные на судебный процесс средства.
Об этом сообщает "Немецкая волна".
Соответствующее решение судьи приняли еще 5 октября. Однако при этом конкретная сумма и порядок компенсации судебных расходов остаются неопределенными.
"Как и кому Украина будет платить деньги - это то, что решается вне судебного процесса", - говорится в комментарии, который DW предоставили в суде.
Как сообщалось, адвокаты, представляющие интересы Януковича, сообщили, что украинское государство должно возместить Януковичу и его семье юридические расходы на процессы в судебных инстанциях ЕС на сумму в общей сложности более 6 миллионов гривен.
Министерство юстиции Украины опровергло эту информацию и заявило, что "не существует никаких решений иностранных судов (...) о взыскании любых средств с Украины в пользу Януковича В.Ф. или его семьи".