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Украина проиграла Януковичам апелляцию по выплате 6,3 млн грн

Четверг, 13 октября 2016, 17:52

Суд правосудия ЕС отклонил апелляционную жалобу Украины относительно приказа о возмещении ею юридических расходов бывшему президенту Виктору Януковичу и его сыновьям в сумме 6 млн 378,4 тыс грн.

Об этом говорится в пресс-релизе английской адвокатской компании Joseph Hage Aaronson LLP.

"Европейский суд справедливости отклонил апелляционную жалобу Украины относительно приказа о возмещении ею юридических расходов президента Виктора Януковича и его сыновей", - говорится в пресс-релизе.

"Несмотря на то, что в марте 2015 года Общий суд ЕС обязал Правительство Украины возместить юридические расходы Президента Януковича и его сыновей, представители Украины прождали более года, прежде чем в июне 2016 года попытались оспорить данное решение в Европейском суде справедливости, высшем суде ЕС", - говорится в пресс-релизе.

Решением от 5 октября 2016 суд отклонил апелляционную жалобу и подтвердил, что правительство Украины не только должно понести "расходы в связи с неудачным вступлением в процесс, но также и расходы в связи с неудачной попыткой апелляции".

 

Как известно, в марте суд ЕС обязал Украину возместить исковые расходы в сумме 6 млн 378,4 тыс. грн экс-президенту Виктору Януковичу и двум его сыновьям - Александру и Виктору (покойному), по делу об обжаловании введенных против них Евросоюзом имущественных санкций.


Украинская правда

Темы: ЯнуковичсудУкраина
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