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Минюст: Украину никто не обязывал платить Януковичу

Пятница, 14 октября 2016, 11:45
Минюст: Украину никто не обязывал платить Януковичу

Пока не существует никаких решений иностранных судов или решений Общего Суда ЕС, или Европейского суда справедливости по взысканию любых средств с Украины в пользу Виктора Януковича или его семьи.

Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции, опубликованном на его сайте в пятницу.

"При этом заявления адвокатов Януковича о якобы взыскании с Украины средств в пользу экс-президента является ни чем иным как манипуляцией общественным мнением", - утверждают в Минюсте.

Действительно, 15 марта 2016 года представители Януковича и его сыновей подали в общий суд Европейского союза ходатайство об определении размера юридических расходов, подлежащих возмещению по результатам подачи Украиной заявлений о вступлении в дела об обжаловании Януковичами примененных к ним санкций ЕС.

"Однако, указанные заявления пока не рассмотрены", - подчеркнули в Минюсте.

"Соответственно, сообщение о том, что определенный суд в Европейском Союзе якобы обязал Украину возместить исковые расходы в сумме 6 млн. 378,4 тыс. грн экс-президенту Виктору Януковичу и его семье в деле об обжаловании введенных против них Евросоюзом имущественных санкций полностью не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что пока Януковичем не доказано перед судом ни факта несения им расходов в связи с подачей заявлений Украины о поддержке примененных против него санкций ЕС, ни сумм таких расходов.

"Украина не может быть обязана платить никакие средства в пользу Януковича и его семьи и имеет достаточно правовых инструментов для защиты этой позиции в любых судебных учреждениях", - подчеркнули в Минюсте.

Там считают, что представители Януковича заявляют астрономические суммы гонораров за якобы работу, связанную с подачей Украиной заявлений о вступлении в дела об обжаловании Януковичами примененных к ним санкций ЕС, исключительно с целью манипуляции общественным мнением.

Как сообщалось, 13 октября английская адвокатская компания Joseph Hage Aaronson LLP сообщила, что суд правосудия ЕС отклонил апелляционную жалобу Украины относительно приказа о возмещении ею юридических расходов бывшему президенту Виктору Януковичу и его сыновьям в сумме 6 млн 378,4 тыс грн.

Украинская правда

Темы: ЯнуковичЕСМинюст
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