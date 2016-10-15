Антипутинский форум в Литве поддержал крымских татар и призвал освободить политзаключенных

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Суббота, 15 октября 2016, 19:20

Участники "Форума Свободной России" в Литве выразили свою поддержку крымскотатарскому народу, заявили о недопустимости замалчивания их проблем в России и мире, и призвали РФ освободить всех украинских политзаключенных.

Об этом говорится в тексте резолюции, которая была принята в рамках форума в Вильнюсе.

"Участники II Форума Свободной России безоговорочно осуждают аннексию Крыма Россией, что сопровождается грубыми нарушениями прав коренного населения - крымских татар - и других граждан Украины. За время российской аннексии десятки крымских татар были убиты, похищены, брошенные в тюрьмы, тысячи были вынуждены покинуть родину, а весь крымскотатарский народ стал объектом преследований на национальной почве", - говорится в резолюции Форума.

"Репрессии против крымских татар усиливаются. В результате действий российских властей они живут в атмосфере бесправия и страха. Участники Форума выражают решительный протест против преследований крымских татар по национальному признаку и считают необходимым привлечь внимание российской и мировой общественности к их положения в оккупированном Крыму", - говорится в документе.

Также участники Форума напомнили, что 14 октября прошла всемирная акция в поддержку граждан Украины, незаконно удерживаемых Кремлем, призвали к прекращению "советской традиции лжи и репрессий" и немедленному освобождению украинских заложников, удерживаемых в тюрьмах в России.

Форум Свободной России проходит второй раз. Ключевая задача Форума - формирование интеллектуальной альтернативы путинскому режиму как базы построения новой страны. Первый Форум прошел в марте также в Вильнюсе. Следующий, возможно, пройдет в Берлине.

Укринформ

Темы: Путин Росcия Политзаключенные крымские татары
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