Антипутінській форум у Литві підтримав кримських татар та закликав звільнити політв'язнів

Учасники "Форуму Вільної Росії" у Литві висловили свою підтримку кримськотатарському народу, заявили про неприпустимість замовчування їх проблем у Росії та світі, та закликали РФ звільнити всіх українських політв'язнів.

Про це йдеться у тексті резолюції, яку було ухвалено в рамках форуму у Вільнюсі.

"Учасники II Форуму Вільної Росії беззастережно засуджують анексію Криму Росією, що супроводжується грубими порушеннями прав корінного населення Криму - кримських татар - і інших громадян України. За час російської анексії десятки кримських татар були вбиті, викрадені, кинуті до в'язниць, тисячі були змушені покинути батьківщину, а весь кримськотатарський народ став об'єктом переслідувань на національному ґрунті", - йдеться у резолюції Форуму.

"Репресії проти кримських татар посилюються. Внаслідок дій російських властей вони живуть в атмосфері безправ'я і страху. Учасники Форуму висловлюють рішучий протест проти переслідувань кримських татар за національною ознакою і вважають за необхідне привернути увагу російської та світової громадськості до їх становища в окупованому Криму", - зазначено у документі.

Також учасники Форуму нагадали, що 14 жовтня пройшла всесвітня акція на підтримку громадян України, незаконно утримуваних Кремлем, закликали до припинення "радянської традиції брехні і репресій" та негайного звільнення українських заручників, утримуваних в тюрмах у Росії.

Форум Вільної Росії проходить вдруге. Ключове завдання Форуму - формування інтелектуальної альтернативи путінському режиму як бази побудови нової країни. Перший Форум пройшов у березні також у Вільнюсі. Наступний, можливо, пройде в Берліні.

Укрінформ