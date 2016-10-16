Одесситы перекрывают дороги из-за отсутствия электричества

Одесситы перекрывают улицы, чтобы обратить внимание властей на отсутствие в их домах электричества со среды, когда на город обрушился шторм.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



В субботу, 15 октября, горожане перекрывали ул.Балковскую, Варненскую и Черняховского. Кроме того, в пятницу одесситы перекрывали ул. Рихтера, Атамана Головатого и Черноморского казачества, а также Николаевскую дорогу.

При этом точных сроков восстановления электроснабжения участники акций добиться не могут, люди деблокируют дороги под влиянием уговоров чиновников горсовета и полиции.



Одесский горсовет в субботу сообщил, что в субботу около 2 тыс. работников коммунальных служб продолжают ликвидировать последствия стихии в Одессе.



Согласно информации КП "Одесгорсвет", на предприятие поступило 205 заявок об обрыве проводов. На данный момент уже полностью восстановлено электроснабжение по 30 объектам, в работе еще находится 57 объектов, обезврежено 148 повреждений.



Как сообщалось, в среду на Одессу обрушился шторм. За сутки на город выпало 106 мм осадков при среднемесячной норме – 26 мм. Кроме того, в результате удара стихии без электроэнергии остались 1235 частных и 86 многоквартирных домов. Также в результате стихии 12 октября погибли три человека.