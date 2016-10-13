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В Одессе люди передвигаются на лодках, много поваленных деревьев

Четверг, 13 октября 2016, 18:07

Одесса страдает от последствий шторма и урагана, улицы затоплены, движение усложнено.

На Дерибасовской вычерпывают воду из заведений.

Серьезные последствия шторма – у Канатной улице: Крупное дерево свалилось на забор, столбы ограждения из известняка не выдержали и разрушились – дерево завалилось на крышу припаркованного возле тротуара грузового автомобиля.

 

При падении крона зацепилась за провода, и под тяжестью дерева на кузов того же грузовика рухнул чугунный столб. Кроме того, рядом пострадало еще несколько деревьев. Одно из них, вырванное с корнем, также легло на контактный провод.

 

В результате ливней Пересыпь затопило и обесточило.

Движение на поселок Котовского и с поселка затруднено и осуществляется по улице Черноморского казачества, сообщает "Думская".

На улице Атамана Головатого стоит вода, так как коммунальщики из-за оборванных проводов не могут запустить насосы и откачать воду.

 

Некоторые местные жители передвигаться на надувных лодках – кто в магазин, кто на работу.

 

Дворы со стороны улицы Черноморского Казачества также подтоплены. Из-за обрыва проводов не ходит "камышовый" трамвай.

 

На Старосенной площади ветками засыпало новый фонтан, и сейчас знаменитые статуи дельфинов выглядывают из листвы.

 

По улице Одария повалило огромные тополя во дворах.

 

На проспекте Маршала Жукова,10/7, от падения дерева пострадал ларек "Шинок".

 

Военнослужащие Военно-морских сил Украины активно помогают ликвидировать последствия непогоды в Одессе.

 

Нетронутыми деревья и сооружения остались на Куликовом поле, Приморском бульваре, в районе Потемкинской лестницы и Думской площади.

Как известно, Одессу второй день штормит и заливает дождями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 октября в результате стихии умерли три человека.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одессастихийное бедствиепогода
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