Порошенко, Меркель и Олланд сверили позиции относительно "Минска"

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Воскресенье, 16 октября 2016, 20:06

Украина, Германия и Франция должны скоординировать усилия для обеспечения выполнения Россией условий Минских договоренностей в части безопасности. 

Об этом шла речь во время переговоров в трехстороннем формате с участием президентов Украины, Франции и канцлера ФРГ в воскресенье, 16 октября.

"Порошенко подчеркнул важность дальнейших скоординированных усилий с целью обеспечения выполнения Россией и ее марионетками условий Минских договоренностей в части безопасности как предпосылки для любого прогресса на политическом направлении", - говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Стороны отметили "эффективное немецко-франко-украинское взаимодействие в разработке дорожной карты имплементации Минска" по итогам последних консультаций на уровне дипломатических советников в "нормандской формате".

Для определения перспектив проведения саммита в "нормандском формате" в начале следующей недели стороны проведут еще одну телефонную беседу, говорится в сообщении.

Как известно, 15 октября президент Петр Порошенко заявил, что Украина не будет выполнять политическую часть Минских договоренностей, пока не будет выполнен пакет по безопасности.

В свою очередь gрезидент РФ Владимир Путин отметил, что считает заявление Порошенко лишь предлогом не выполнять политическую часть Минских договоренностей.

Накануне участники минской встречи по Украине на уровне помощников президентов стран "нормандской четверки" не достигли компромисса по ключевым вопросам, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

16 октября Путин заявил, что встреча "нормандской четверки" в Берлине по Украине будет актуальна, "если эксперты найдут конкретные шаги для урегулирования".

Украинская правда 

Темы: Порошенко Росcия Минские соглашения
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