Путин шантажирует Порошенко: нужно идти, как минимум, параллельно

Президент РФ Владимир Путин считает заявление президента Украины Петра Порошенко о необходимости выполнения пакета по безопасности только предлогом не выполнять политическую часть Минских договоренностей.

"Я знаю, что мой коллега, президент Порошенко опять пытается переложить какую-то ответственность на Россию, ссылаясь на неурегулированность в сфере безопасности", - сказал он журналистам в Гоа, передает "Интерфакс".

"Я считаю, что это только предлог, чтобы ничего не делать в политической сфере", - заявил российский президент.

По его словам, "нужно идти, как минимум, параллельно, и добиваясь реализации в вопросах безопасности, и совершая абсолютно необходимые для урегулирования в целом и на длительную перспективу шаги в политической сфере".

"Без этого добиться урегулирования будет невозможно", - подчеркнул российский лидер.

Путин привел пример с необходимостью принятия Киевом закона об амнистии, так как, по его словам, люди, живущие на Донбассе, в противном случае не смогут быть уверенными, что их не привлекут к уголовной ответственности за терроризм и сепаратизм.

Он также заявил о необходимости закрепления в украинской Конституции положений принятого Радой закона об особом статусе Донецкой и Луганской областей.

"А почему нужно, чтобы он был закреплен в Конституции? Если его просто имплементировать, то завтра его можно будет отменить как противоречащий Конституции", - пояснил Путин.

По его словам, если всего этого не будет сделано, то это значит, что Киев не готов к решению проблем на юго-востоке Украины.

Как сообщалось, в субботу в Чугуеве Харьковской области Порошенко заявил, что Украина не будет выполнять политическую часть Минских договоренностей, пока не будет выполнен пакет по безопасности.

"Пакет по безопасности предусматривает и полное прекращение огня, и вывод иностранных войск с нашей территории, передачу на первом этапе под контроль ОБСЕ, а на втором этапе под контроль Украины контролируемого участка украино-российской границы, и вывод тяжелой техники и артиллерии, и беспрепятственный доступ инспекторов ОБСЕ ко всей территории", - сказал президент.

Глава так называемой "ДНР" Александр Захарченко расценил это заявление как отмену Минских договоренностей.