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Путин назвал условие для встречи "нормандской четверки"

Воскресенье, 16 октября 2016, 16:44
Путин назвал условие для встречи нормандской четверки

Президент РФ Владимир Путин заявил, что встреча "нормандской четверки" в Берлине по Украине будет актуальна, если эксперты найдут конкретные шаги для урегулирования.

Об этом Путин заявил 16 октября в комментарии журналистам, передают РИА Новости.

Путин добавил, что есть договоренность с президентом Франции и с канцлером ФРГ, что встреча в Берлине "будет целесообразной только в том случае, если наши помощники, встречающиеся продвинут этот диалог так далеко, что даст нам возможность на встрече на высшем уровне закрепить эти договоренности", — сказал Путин журналистам.

"Если договоренности на уровне помощников (президентов стран "нормандской четверки") достигнуты не будут, то тогда и встречи в таком формате, в "нормандском формате" на высшем уровне пока не пришло время", — заявил он.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, говоря о дате возможной встречи лидеров "нормандской четверки", что ясности "по-прежнему нет".

"Пока ясности нет", - ответил Песков на вопрос, можно ли считать, что в ближайшие дни саммит "нормандской четверки" не состоится, пишет Интерфакс.

Как известно, накануне участники минской встречи по Украине на уровне помощников президентов стран "нормандской четверки" не достигли компромисса по ключевым вопросам, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Встреча проходила накануне в Минске, однако по большинству вопросов компромисса добиться не удалось", - отмечается в сообщении.

Кроме помощников президентов стран "нормандской четверки", по предварительным данным, в одной из встреч принимала участие помощник госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Встречи в подобном формате могут быть продолжены в будущем", - сказал источник. "Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

Темы: ПутинДонбассМинские соглашения
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