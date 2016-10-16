Путин: Не знаем, как далеко зайдет Трамп в сотрудничестве с РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена препятствовать избирательному процессу в Соединенных Штатах Америки.

Об этом Путин заявил на саммите стран группы БРИКС в индийском штате Гоа, сообщает "Радио Свобода".

"Я хочу успокоить всех, в том числе наших американских партнеров и друзей: мы не будем влиять на ход избирательной кампании в Соединенных Штатах", - заявил он.

По словам Путина, Москва "не знает, что будет после президентских выборов в США".

"Как будет после выборов, мы точно не знаем. Мы не знаем, будет ли реализовывать свои намерения кандидат в президенты Дональд Трамп, как далеко он пойдет в сотрудничестве с нами. Будет ли реализовывать свои угрозы и будет ли реализована жесткая риторика в отношении России со стороны госпожа Хиллари Клинтон, если она станет президентом. Может, она тоже скорректирует позицию", - добавил президент РФ.