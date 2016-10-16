Путін: не знаємо, як далеко зайде Трамп у співпраці з РФ

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Неділя, 16 жовтня 2016, 22:28

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не має наміру перешкоджати виборчому процесу у Сполучених Штатах Америки.

Про це Путін заявив на саміті країн групи БРІКС в індійському штаті Ґоа, повідомляє "Радіо Свобода

"Я хочу заспокоїти усіх, в тому числі наших американських партнерів і друзів: ми не будемо впливати на хід виборчої кампанії у Сполучених Штатах", – заявив він. 

За словами Путіна, Москва "не знає, що буде після президентських виборів у США".

"Як буде після виборів, ми точно не знаємо. Ми не знаємо, чи буде реалізовувати свої наміри кандидат в президенти Дональд Трамп, як далеко він піде у співпраці з нами. Чи буде реалізовувати свої погрози і чи буде реалізована жорстка риторика щодо Росії з боку пані Гілларі Клінтон, якщо вона стане президентом. Може, вона теж скорегує позицію", – додав президент РФ.

Теми: США вибори Путін Росія
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