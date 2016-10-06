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Трамп: Я не люблю Путина и не ненавижу

Четверг, 6 октября 2016, 07:20
Трамп: Я не люблю Путина и не ненавижу

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп скорректировал слова о своем отношении к Владимиру Путину, после того как его конкурент на выборах – демократ Хиллари Клинтон, обвинила его в "заигрывании" с российским президентом.

Об этом сообщает NBC.

"Они говорят, что Дональд Трамп любит Путина. Я не люблю и не ненавижу. Посмотрим, как это будет работать", - сказал республиканец в ходе выступления перед сторонниками.

Клинтон в свою очередь в среду вечером заявила, что "Трамп имеет это странное увлечение диктаторами".

Во вторник в ходе дебатов кандидатов в вице-президенты США демократ Тим Кейн сказал республиканцу Майку Пенсу:  "Вы, ребята, любите Россию. Вы оба сказали, что Владимир Путин является лучшим лидером, чем президент (Барак Обама)".

Ранее Дональд Трамп неоднократно лестно отзывался о президенте РФ Владимире Путине. Он также заявлял, что если станет президентом США, готов рассмотреть признание Крыма частью России.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАПутин
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