Главы МИД стран ЕС рассмотрят в Люксембурге ситуацию в Сирии

Ситуация в Сирии и вокруг нее будет одним из главных вопросов заседания Совета ЕС по иностранным делам, который соберется в понедельник в Люксембурге.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Во время обеда министры рассмотрят ситуацию в Сирии в свете последнего развития на местах и эскалации насилия, в частности, в Алеппо", - отмечается в материалах Совета ЕС к предстоящему заседанию.

В них также сообщается, что ожидается принятие заключительного документа по этому вопросу.

Основное внимание предполагается сосредоточить на сохранении возможностей для поиска политического решения сирийского конфликта.

Участники встречи проанализируют шаги, которые ЕС мог бы предпринять для возврата к политическому диалогу и прекращению военных действий. Они также обсудят, как обеспечить развитие инициативы верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини от 2 октября о срочной гуманитарной помощи для Алеппо.

Как сообщила на прошлой неделе со ссылкой на источник в ЕС газета Financial Times, на этой встрече может обсуждаться вопрос о введении санкций в отношении России в связи с ее действиями в Сирии.