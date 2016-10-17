Боевики артиллерией уничтожили улицу в Водяном – пресс-центр АТО

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Понедельник, 17 октября 2016, 11:47

Боевики обстреляли населенный пункт Водяное близ Мариуполя из артиллерии калибром 152 мм и 122 мм, а также минометов калибром 120 мм.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"В течение трех дней, с 12 по 14 октября, сюда прилетело более 700 мин и снарядов. Огонь враг вел с направлений населенных пунктов Ленинское, Заиченко и Коминтерново. Военнослужащие украинской стороны СЦКК, прибывшим в Водяное, зафиксировали многочисленные разрывы мин и снарядов, разрушения жилого сектора и инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что в результате обстрелов было полностью уничтожено 6 жилых домов, а 10 – получили значительные повреждения; выведено из строя линию электропередач. Местная женщина 1938 года рождения получила ранения и была госпитализирована в Мариуполе. Всего в Водяном на момент обстрела проживали 11 человек.

"Практически незаконные вооруженные формирования уничтожили целую улицу в этом населенном пункте", – добавили в пресс-центре.

В сообщении отмечается, что все эти обстрелы были совершены из оружия, запрещенного минскими договоренностями.

Эти факты были задокументированы и доведены до сведения представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как известно, в последнее время боевики значительно усилили обстрелы мирных населенных пунктов. В частности, несколько дней назад они уничтожили несколько домов в Марьинке рядом с Донецком, а также в Попасной Луганской области.

Украинская правда

Темы: АТО обстрел
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