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Боевики обстреляли Попасную, в поликлинике вылетели окна

Воскресенье, 16 октября 2016, 14:46
Боевики обстреляли Попасную, в поликлинике вылетели окна

Боевики в субботу вечером обстреляли город Попасная Луганской области.

Об этом сообщил в эфире канала "112 Украина" мэр города Юрий Онищенко.

По его словам, обстрел начался в субботу вечером и продолжался несколько часов.

"В здании поликлиники повылетали все окна. Рядом повреджено два жилых 2-этажных дома. 1 снаряд попал в квартиру", - рассказал мэр Попасной.

Также, по его словам, разрушено около 10-15 хозпостроек.

Как сообщил Онищенко, жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

Украинская правда

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Темы: Луганская областьАТО
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