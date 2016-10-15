В Марьинке после ночного обстрела повреждены 5 домов
В результате обстрела Марьинки в ночь на субботу повреждены 5 домов.
Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, ночью от попаданий снарядов пострадали 4 дома по улице Орджоникидзе и один - по Прокофьева.
Повреждены крыши, окна, хозяйственные постройки. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
На месте обстрелов работает следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции. Правоохранители фиксируют последствия преступления боевиков.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Всего за последнюю неделю в результате ударов боевиков разрушениям подверглись 8 жилых домов, была ранена женщина.
Обстрелы происходят в основном ночью, когда мирное население отдыхает в своих домах, отмечают в полиции.
Украинская правда