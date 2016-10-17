СБУ просят быть начеку из-за убийства "Моторолы"

400 просмотров
0
Понедельник, 17 октября 2016, 12:22

Лидер фракции Народный фронт Максим Бурбак считает, что убийство боевика "Моторолы" может быть использовано боевиками как повод для совершения терактов в Украине.

Об этом он сказал во время согласительного совета в парламенте.

"Вчера была обнародована информация, что был убит палача и подонок, пророссийский боевик "Моторола". Это заслуженный финал уголовного убийцы и морального чудовища, который хвастался тем, что убил наших 15 бойцов", - заявил Бурбак.

Он убежден, что это убийство совершила ФСБ с целью зачистки боевиков и взятия под контроль оккупированных территорий профессиональными российскими военными. "Убийство Моторолы может быть использовано как повод для проведения терактов как в Киеве, так и на других территориях Украины", - сказал Бурбак.

Он от имени фракции призвал Службу безопасности Украины усилить антитеррористические меры.

"Фракция "Народного фронта" обращается к СБУ с призывом усилить антитеррористические меры", - заявил Бурбак.

Он также призвал Раду ввести визовый режим с Россией.

Как известно, главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что за покушением на "Моторолу" (Арсена Павлова) стоит Порошенко и обвинил Киев в нарушении перемирия.

"Не только здесь, но и в Житомире, Харькове, Днепре, Киеве... Когда мы придем к вам домой, никакой милости к вам не будет. ... Эта смерть для нас - не просто вызов, а вызов всей "республике". Ходите теперь и бойтесь", - заявил главарь боевиков.

Украинская правда

Темы: СБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
В МВД и СБУ подтвердили: "Моторола" погиб 16 октября 2016, 23:07
В Одессе бизнесмен ежемесячно "отмывал" $1 миллион через оффшоры 15 октября 2016, 14:43
В Киеве жену бизнесмена похитили и требовали выкуп - СБУ 15 октября 2016, 13:06
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Боевики артиллерией уничтожили улицу в Водяном – пресс-центр АТО
Люди, назвавшие себя убийцами "Моторолы", записали обращение
На Луганщине подорвалось авто с бойцами ВСУ, есть жертва и раненные
Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в Золотом – отчет
Все новости
Нобелевка-2016

Нобелевскую премию по литературе получил Боб Дилан

Видео

Гарвардские ученые объяснили, почему не стоит долго лечиться антибиотиками