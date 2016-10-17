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Захарченко заявив, що смертю "Мотороли" Порошенко оголосив війну "ДНР"

Понеділок, 17 жовтня 2016, 01:40
Захарченко заявив, що смертю Мотороли Порошенко оголосив війну ДНР

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсена "Моторолу" Павлова Київ оголосив війну самопроголошеній "ДНР".

Про це Захарченко заявив, коментуючи загибель Павлова, повідомляють РІА Новости.

"Я так розумію, Петро Порошенко порушив перемир'я і оголосив нам війну. Ну тепер чекайте... Досить. Натерпілися, наобіцялися, наговорилися", - заявив Захарченко.

Також у своїй заяві Захарченко повідомив, що проводяться оперативно-слідчі дії для встановлення того, "хто замовив  і того, хто виконав це вбивство". 

"Ми, до речі, це вже знаємо (замовника)", - заявив Захарченко. 

Разом з тим він заявив, звертаючись до військовослужбовців України, СБУ та Головного управління розвідки Міноборони, що усі представники силових відомств, - офіцери, майори, підполковники, які діють на окупованій території та їхні родини віднині перебувають "поза законом".

"Не лише тут, а й у Житомирі, Харкові, Дніпрі, Києві... Коли ми прийдемо до вас додому, ніякої милості до вас не буде. ... Ця смерть для нас - не просто виклик, а виклик усій "республіці". Ходіть тепер і бійтеся", - заявив ватажок бойовиків. 

Раніше "голова народної ради ДНР" Денис Пушилін заявив, що загибель "Мотороли" - "терористичний акт, здійснений українською ДРГ", а "Київ ... за допомогою цього вбивства розраховує розхитати ситуацію в "ДНР".

Як відомо, ввечері 16 жовтня росЗМІ повідомили,  а у "ДНР", МВС та СБУ підтвердили, що у ліфті житлового будинку у Донецьку загинув одиз з бойовиків "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: саморобний вибуховий пристрів спрацював, коли той повертався домому. "Моторола" отримав травми, несумісні з життям.

Українська правда 

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Теми: ДНРРосіятероризм
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