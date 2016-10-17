Лысенко: пиар-боевику "Мотороле" просто повезло

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Понедельник, 17 октября 2016, 13:51

Полевой командир боевиков, российский гражданин Арсен Павлов по прозвищу "Моторола" избежал неминуемого наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Так прокомментировал гибель боевика на брифинге в понедельник спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Таким образом, он присоединился к своим приспешникам – Беднову, Мозговому, Ищенко, Бушуеву и другим оккупантам, которые также погибли не в бою, а в глубоком тылу", – отметил полковник.

Он отметил, что Павлов не занимал высших командных должностей в иерархии НВФ, поскольку подразделениями российско-оккупационных войск давно командуют российские офицеры.

"В основном он запомнился как "пиар-боевик", увешанный "наградами", чем вызвал ярость у обычных боевиков, которым эта война не принесла ничего, кроме нищеты и увечий", – сказал Лысенко.

Он напомнил, что "Моторола" с апреля 2014 принимал активное участие в боевых действиях, запомнившись нечеловеческой жестокостью и мародерством.

За его плечами – ряд военных преступлений, в том числе убийство безоружного украинского пленного, солдата-защитника донецкого аэропорта Героя Украины Игоря Брановицкого.

"Таким образом, смерть прикрыла Павлова от неминуемого наказания в виде пожизненного лишения свободы. Просто повезло", – резюмировал Лысенко.

Как известно, вечером 16 октября росСМИ сообщили, а в "ДНР", МВД и СБУ подтвердили, что в лифте жилого дома в Донецке погиб одиз из боевиков "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: самодельное взрывное устройство сработало в лифте. "Моторола" получил травмы, несовместимые с жизнью.

Главарь донецких боевиков Александр Захарченко заявил, что покушением на "Моторолу" Киев "объявил войну самопровозглашенной "ДНР".

Украинская правда

Темы: "ДНР" терроризм
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