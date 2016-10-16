У Донецьку загинув бойовик "Моторола"

Російська інформагенція "Интерфакс" з посиланням на інформоване джерело повідомила про загибель одного з командирів "ДНР" Арсена Павлова з позивним "Моторола".

Інформація про це з'явилася пізно ввечері 16 жовтня.

"За попередніми даними, у ліфті будинку, де проживав Павлов, спрацював саморобний вибуховий пристрій", - зазначено у повідомленні.

Повідомляється, що бойовик "попередньо перебував у цей момент в епіцентрі вибуху і отримав травми, несумісні з життям".

За словами джерела, у замаху підозрюється українська диверсійно-розвідувальна група. В "ДНР" оголосили план із затримання підозрюваних у вбивстві бойовика.

Також "Інтерфакс" посилається на джерела у "Міноборони "ДНР", де підтвердили загибель Павлова ("Мотороли").

"За попередніми даними, "Моторола" загинув внаслідок терористичної роботи української ДРГ. Під час повернення додому в ліфті спрацював дистанційний вибуховий пристрій", - заявили в "ДНР".

Як відомо, інформація про замахи на Моторолу та його поранення чи навіть смерть з'являлися і раніше. Влітку 2016 року ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що одни з вибухів у Донецьку був замахом на Моторолу.

На окупованому Донбасі "Моторола" очолював незаконне збройне формування "Батальйон Спарта". Також він заявляв, що "розстріляв 15 полонених" солдат українських збройних сил. Amnesty International закликала розслідувати страти, в яких зізнався Моторола.

У 2015 році Україна звернулася до Інтерполу з проханням про оголошення росіянина у розшук, однак Інтерпол відмовив. Як вказують свідки, Арсен Павлов може бути причетним до вбивства полоненого захисника донецького аеропорту Ігоря Брановицького.

Також Моторола внесений до списку санкцій Європейського союзу.

Це не перший випадок загибелі або замаху на представників ОРДЛО: 6 серпня прогримів вибух біля машини Плотницького, ватажок "ЛНР" був госпіталізований, повідомлялося про його загибель, та згодом з'ясувалося, що він живий.

У вересні бойовики "ЛНР" заявили, що "радник глави ЛНР", колишній "голова Радміну ЛНР" Геннадій Ципкалов, затриманий у справі про спробу перевороту в "Республіці", наклав на себе руки.

На початку жовтня голова "парламенту ЛНР" Олексій Карякін звинуватив ватажка "ЛНР" Плотницького у проведенні чисток в ОРЛО: "Офіційна версія (загибелі Циплакова) невірна. Ципкалов був убитий особистою охороною Плотницького", заявив Карякін.

"Зараз в Луганську чистять всіх, хто мав відношення до становлення республіки", - заявив Карякін.

Також повідомлялося, що на окупованих територіях загострюється конфлікт між ватажком "ЛНР" Плотницьким та "головою ради міністрів ЛНР" Сергієм Козловим.

У грудні 2015 року в "ЛНР" заявили про загибель "командира полку Народної міліції" Павла Дрьомова. Замовником вбивства ватажка "народної міліції "ЛНР" Павла Дрьомова міг бути його заступник.

19 вересня 2016 року російські ЗМІ повідомили про стрілянину у ресторані у підмосковному селищі Горки-2, внаслідок якої був вбитий 40-річний громадянин України Євген Жилін - засновник та лідер проросійської організації "Оплот", яка воює у зоні АТО проти українських військ. Жилін також брав участь у сепаратистських акціях на сході України на початку російської агресії у 2014 році та згодом втік до РФ.

За версією Слідчого комітету Росії, Жилін став жертвою конкурентної боротьби за розподіл грошових потоків, отриманих від продажу донбаського вугілля як в Україні, так і в Росії.