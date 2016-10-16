В МВС та СБУ підтвердили: "Моторола" загинув

Інформацію про загибель одного з бойовиків "ДНР" Арсена "Мотороли" Павлова підтвердили в МВС та СБУ України.

Зокрема, речник МВС Артем Шевченко заявив ввечері 16 жовтня: "Терорист Арсеній "Моторола" Павлов - знищений".

"Схоже, що своїми ж подільниками по людиноненависницькому терористичному інтернаціоналу", - додав він.

У свою чергу радник глави СБУ Юрій Тандіт в ефірі телеканалу "112 Україна" зазначив: "Можу підтвердити інформацію про вбивство Арсена Павлова".

"Можу підтвердити інформацію, що людину, яка скоювала злочин проти цілісності України і фактично була нами оголошена у розшук, вбито сьогодні у житловому будинку", - додав Тандіт.

Смерть Мотороли знакова, але в світі ніщо не змінилося і якщо 🇷🇺 почне бомбити Харків, то в Женеві просто відкриється новий трек переговорів — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 16, 2016

Судьба Моторолы весьма предсказуемо завершилась "мочением" в лифте. Судьбы других лидеров боевиков завершатся тем же с небольшими вариациями — Николай Полозов (@nikolai_polozov) October 16, 2016

Як відомо, раніше російський "Интерфакс" з посиланням на інформоване джерело повідомив про загибель одного з командирів "ДНР" Арсена Павлова з позивним "Моторола".

За даними ЗМІ, у ліфті будинку, де проживав Павлов, спрацював саморобний вибуховий пристрій, а сам бойовик перебував в епіцентрі вибуху та отримав травми, несумісні з життям.

Українська правда