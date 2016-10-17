В СБУ говорят, что смерть "Моторолы" выгодна Кремлю

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Понедельник, 17 октября 2016, 15:41

В Службе безопасности Украины не исключают, что боевика так называемой "ДНР" Арсена Павлова известного по кличке "Моторола", убили российские спецслужбы.

Об этом заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук в эфире канала "112 Украина".

"Наши службы хотели бы, конечно, господина "Моторолу", верней Арсена Павлова, иметь в своих руках как свидетеля. Он проходит как обвиняемый по многим делам, основа которых – подозрение и обвинение в террористической деятельности и убийстве наших граждан. Но, кроме того, он еще был живым свидетелем событий и мог указать на конкретные имена тех сотрудников российских спецслужб, которые давали указания боевикам убивать наших соотечественников", – заявил он.

"Поэтому позиция нашей службы такова: такие люди должны отвечать, в первую очередь, перед законом, и они должны оказаться на скамье подсудимых", – добавил Ткачук.

По его мнению, на территории ОРДЛО "есть элементы зачистки"

"Еще с начала, наверное, первой чеченской кампании российские спецслужбы взяли на вооружение методы террористов фактически – и они не гнушаются использованием именно таких способов, чтобы убирать неугодных им людей", – сказал Ткачук.

"Павлов очень много знал и мог многое рассказать. Поэтому надо смотреть, в первую очередь, кому это выгодно. А выгодно это российскому руководству – и политическому, и руководителям российских спецслужб – чтобы потом сами они благодаря такому свидетелю, как Павлов, не оказались на скамье подсудимых в каком-то из европейских судов", – заявил он.

Представитель СБУ отметил, что очень быстро и агрессивно на смерть "Моторолы" отреагировал главарь "ДНР" Александр Захарченко.

"Мы не допустим того, чтобы на территории нашего государства произошли какие-либо теракты. Мы совместно с коллегами из других правоохранительных органов сделаем все, чтобы никакие провокации не были совершены на нашей территории, прикрываясь местью за убийство Арсена Павлова", – сказал Ткачук.

Он подозревает, что Захарченко уже сам боится за собственную жизнь.

Как известно, 16 октября одного из известных боевиков "ДНР" Арсена Павлова с позывным "Моторола" взорвали в контролируемым боевиками Донецке в лифте дома, где он жил.

Главарь "ДНР" Александр Захарченко обвинил в этом убийстве украинских диверсантов и заявил, что покушением на "Моторолу" Киев объявил войну "ДНР" – и посоветовал украинским военным бояться мести.

Также он сказал, что заказчики убийства "Моторолы" известны, но не назвал имен.

Алена Рощенко, УП

Темы: Донбасс "ДНР" терроризм СБУ
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