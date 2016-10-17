Емец: на участие в общественном контроле над судьями есть только 1 заявка
На участие в Общественном совете добропорядочности, который должен контролировать деятельность судей, сейчас есть только одна заявка.
Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от "Народного фронта" Леонид Емец.
Он напомнил, что для начала работы совета нужно не менее 5 уже отобранных участников, а есть только один поданный.
Как известно, закон о судоустройстве и статусе судей, который предполагает создание такого совета, был принят парламентом 2 июня и вступил в силу 30 сентября.
Украинская правда