Порошенко просят объяснить, почему ГУР возглавил "причастный к плану зачистки Евромайдана"

00
0
Вторник, 18 октября 2016, 00:33

От президента Петра Порошенко ждут публичных объяснений относительно назначения на должность начальника ГУР Минобороны Украины Василия Бурбы, поскольку он был "причастен к плану зачистки Евромайдана". 

Об этом говорится в соответствующем депутатском обращении нардепа от "взаимопомощи" Егора Соболева, которое адресовано Порошенко и датированное 17 октября.

В обращении Соболева указано, что Бурба, назначенный на должность в ГУР, ранее возглавлявший Второе управление Главного управления "К" СБУ.

"Прошу публично объяснить это назначение. Не мне Вам рассказывать о тотальной коррумпированности этого управления. Также Вы не можете не знать об информации, обнародованной главой Закарпатской ОГА Геннадием Москалем о причастности В.В.Бурбы к плану зачистки Евромайдана", - заявил Соболев.

 

Как известно, 15 октября президент Петр Порошенко уволил Валерия Кондратюка с должности начальника ГУР Минобороны и назначил на эту должность Василия Бурбу..

Кондратюк в свою очередь был назначен заместителем главы АП.

Украинская правда

Темы: разведка Евромайдан Порошенко Соболев
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Боевики усилили разведку на мариупольском направлении – ГУР 17 октября 2016, 14:18
Боевики готовятся к зиме и держат "Грады" у Горловки и Луганска 15 октября 2016, 14:58
Войска РФ на Донбассе приводили к высшей степени готовности – разведка 13 октября 2016, 11:47
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ЕС: действия РФ в Сирии могут приравнять к военным преступлениям
Порошенко продлил санкции против России на 1 год, список расширен
Наблюдатели ОБСЕ уже вернулись в Золотое
В Харькове судили первых 4 участников Антимайдана под ОГА
Все новости
Цените каждое мгновение

Дочь повезла маму в путешествие после смерти бабушки

Зима близко

Будет ли сорван отопительный сезон?