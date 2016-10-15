Порошенко призначив керівника ГУР заступником глави АП
Субота, 15 жовтня 2016, 19:33
Президент Петро Порошенко призначив Валерія Кондратюка заступником глави Адміністрації президента.
Відповідний указ від 15 жовтня оприлюднено на сайті глави держави.
Він також звільнив Кондратюка з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони і призначив начальником ГУР Василя Бурбу.
Як відомо, заступник глави АП Андрій Таранов загинув 18 вересня у Києві під час відпочинку на Дніпрі: його скутер зіткнувся з іншим плавзасобом біля Гаванського моста.
Українська правда