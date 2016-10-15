Порошенко призначив керівника ГУР заступником глави АП

Президент Петро Порошенко призначив Валерія Кондратюка заступником глави Адміністрації президента.

Відповідний указ від 15 жовтня оприлюднено на сайті глави держави.

Він також звільнив Кондратюка з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони і призначив начальником ГУР Василя Бурбу.

Як відомо, заступник глави АП Андрій Таранов загинув 18 вересня у Києві під час відпочинку на Дніпрі: його скутер зіткнувся з іншим плавзасобом біля Гаванського моста.

Українська правда