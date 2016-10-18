Климкин в Люксембурге обсудил безвизов, Крым и деоккупацию

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Вторник, 18 октября 2016, 05:33

Глава МИД Павел Климкин в рамках рабочего визита в Люксембург провел встречу с главой Комитета по вопросам иностранных и европейских дел, обороны, сотрудничества и иммиграции Палаты депутатов Люксембурга Марком Ангелом.

"В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня отношений Украина-ЕС, в частности, достижения в безвизовом диалоге и имплементацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Также был обсужден вопрос о необходимости выполнения Россией Минских договоренностей. Собеседники отдельно коснулись вопроса Крыму и шагов по деоккупации полуострова", - говорится в сообщении.

Как известно, ранее министр иностранных дел Украины заявил о необходимости создать "дорожную карту", в которой будет зафиксирована последовательность шагов выполнения Минских соглашений.

Интерфакс-Украина

Темы: Крым Росcия МИД
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