Клімкін у Люксембурзі обговорив безвіз, Крим та деокупацію

Глава МЗС Павло Клімкін в рамках робочого візиту до Люксембурга провів зустріч з головою Комітету з питань закордонних та європейських справ, оборони, співробітництва та імміграції Палати депутатів Люксембургу Марком Ангелом.

"В ході зустрічі сторони обговорили актуальні питання порядку денного відносин Україна-ЄС, зокрема, досягнення у безвізовому діалозі та імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Також було обговорено питання необхідності виконання Росією Мінських домовленостей. Співрозмовники окремо торкнулися питання Криму і кроків з деокупації півострова", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, раніше міністр закордонних справ України заявив про необхідність створити "дорожню карту", у якій буде зафіксована послідовність кроків виконання Мінських угод.

Інтерфакс-Україна