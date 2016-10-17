Клімкін: Треба створити план послідовності виконання Мінських угод

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає за необхідне створити так звану "дорожню карту", у якій буде зафіксована послідовність кроків виконання Мінських угод.

Про це глава відомства говорив на засіданні "Україна + Друзі України в ЄС", яке відбулося у Люксембурзі.

Клімкін поінформував про розвиток безпекової ситуації на Донбасі, відзначивши системне порушення Росією та підтримуваними нею бойовиками режиму припинення вогню.

Міністр наголосив на необхідності затвердження т.зв. "дорожньої карти", яка має чітко зафіксувати послідовність кроків і гарантії виконання Мінських угод.

Він також закликав міністрів закордонних справ ЄС до продовження санкційного тиску щодо Росії як єдиного ефективного засобу залучення цієї країни до співпраці, а також до збереження політики невизнання окупації Криму і міста Севастополь.

"Особлива увага повинна приділятися систематичним порушенням прав людини на півострові та необхідності посилення уваги міжнародної спільноти до цієї проблеми", - наводить слова Клімкіна прес-служба МЗС.

Окремою темою зустрічі став процес візової лібералізації з ЄС.

Клімкін відзначив важливість завершення міжінституційних процедур Євросоюзу для найскорішого запровадження безвізового режиму для українських громадян.

Міністр поінформував про останні кроки, що були здійснені у контексті реформи системи правосуддя та боротьби з корупцією, зокрема запуск системи електронних декларацій та результати діяльності новостворених антикорупційних органів.

Міністри також обговорили питання завершення процедури ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС з урахуванням результатів квітневого референдуму у Нідерландах.

Українська правда