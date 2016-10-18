Украина должна занимать ниши в сфере космоса, которые освобождает РФ - Чалый

Украина должна занимать открытые ниши в сфере космоса, которые освобождает Россия.

Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый, находясь на космодроме на острове Уоллопс (штат Вирджиния), где состоялся удачный старт ракетоносителя Antares OA-5 с компонентами украинского производства.

"Очевидно, космические запуски - это венец серьезной работы и нашего КБ "Южное", и "Южмаш", и американцев", - отметил посол.

Он подчеркнул, что сотрудничество между США и Украиной в сфере космоса углубляется.

"Что мы можем сделать - это действительно занять те ниши, которые по определенным причинам сейчас покидает Россия", - отметил Чалый.

Он уточнил, что РФ, конечно, идет не одна, но так складываются обстоятельства, в частности вследствие действия санкций.

По его словам, для того, чтобы продвигаться в этом направлении Украине нужно не только обеспечить политическую часть, которая фактически уже сделана, но и предусмотреть соответствующее финансирование и наладить производство.

"В прошлом году по поручению и президента, и министра иностранных дел мы сделали много для того, чтобы снять все политические вопросы относительно развития космического сотрудничества. Теперь вопрос за нашими производителями, за финансированием проектов", - добавил посол.

Укринформ