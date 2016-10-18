Ракета з українським першим ступенем успішно стартувала у космос

Ракетоносій Antares OA5 із вантажним кораблем Sygnus на борту здійснив успішний старт із Середньоатлантичного регіонального космопорту на острові Волопс, штат Вірджинія.

Про це повідомляє Укрінформ.

Запуск ракети відбувся о 19:45 за місцевим часом (02:45 за Києвом), раніше він планувався на 19:40.

Ракетоносій доставить на Міжнародну космічну станцію 2,4 тони корисного вантажу, який містить провізію для екіпажу, обладнання для МКС, а також для проведення наукових досліджень на орбіті.