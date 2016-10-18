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Ракета з українським першим ступенем успішно стартувала у космос

Вівторок, 18 жовтня 2016, 03:50
Ракета з українським першим ступенем успішно стартувала у космос

Ракетоносій Antares OA5 із вантажним кораблем Sygnus на борту здійснив успішний старт із Середньоатлантичного регіонального космопорту на острові Волопс, штат Вірджинія.

Про це повідомляє Укрінформ.

Запуск ракети відбувся о 19:45 за місцевим часом (02:45 за Києвом), раніше він планувався на 19:40.

Ракетоносій доставить на Міжнародну космічну станцію 2,4 тони корисного вантажу, який містить провізію для екіпажу, обладнання для МКС, а також для проведення наукових досліджень на орбіті.

Ракета-носій призначена передусім для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію, а також для запуску комерційних і державних космічних апаратів.

Головним розробником ракети-носія Antares є корпорація Orbital Science Corporation (США). Однак апарат створюється в рамках міжнародної кооперації за участю, в тому числі, підприємств України.

"Українська правда" в Threads

Теми: космосСШАУкраїна
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