Правительство заявляет о начале отопления, а батареи холодные – Вилкул
Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул упрекает власти за провальное начало отопительного сезона.
"Правительство пафосно отчитывается о начале отопительного сезона, а люди у себя видят холодные батареи и боятся замерзнуть в квартирах, ведь тепло подано далеко не всюду", – сказал он в Верховной Раде.
"До сих пор не подтверждены лимиты на газ для преобладающего количества городов. Большинство котельных, на самом деле, в стране не работает. При этом в газохранилищах вместо минимально необходимых 17 миллиардов кубов газа находится лишь 14,7 миллиардов кубов. Снова надеемся лишь на теплую погоду зимой", – добавил Вилкул.
Он добавил, что "люди боятся платежек за коммуналку, которые придут через месяц".
"Вы требуем, чтобы были внесены в повестку дня парламента законопроекты "Оппозиционного блока" №2342 и №2347, которые мы подали еще в марте 2015 года о снижении тарифов и установлении моратория на их повышение. И этот вопрос – первоочередный. Хватит издеваться над людьми", – сказал также представитель "Оппоблока".
На его взгляд, на этой неделе нужно рассмотреть еще два "стратегических вопроса" – в частности, касательно работы угольной отрасли.
"К 1 ноября на складах ТЭС и ТЭЦ должно быть 3 миллиона тон угля, однако сейчас находится в полтора раза меньше. Правительство должно отчитаться перед парламентом о состоянии отрасли", – сказал Вилкул.
Он добавил, что задолженность по зарплате перед шахтерами составляет 355 миллионов гривен.
Официально старт отопительного сезона должен был состояться 15 октября, но в столице, например, "Киевэнерго" планировала подключить дома к отоплению 17 октября.
13 октября в ожидании резкого похолодания премьер-министр Владимир Гройсман поручил местным властям завершить подключение жилищного фонда к теплоснабжению в течении 5 дней.
Еще до того премьер уверял, что причин для срыва отопительного сезона нет.
15 октября вице-премьер – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что уже 70% жилищного фонда подключены к отоплению по Украине при 100%-й технической готовности.
Впрочем и 17 октября, когда истекал срок для подачи тепла, в Киеве и других городах люди жаловались на то, что у них до сих пор нет отопления: даже если его подключили, батареи остаются холодными или едва теплыми – несмотря на то, что начали действовать повышенные тарифы.
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Алена Рощенко, УП
Во-вторых, уверен, что лично у Вилки тем более затопили.
В-третьих, Вилку просто необходимо призвать на фронт, на Донбасс чтобы он лично расхлёбывал то что он со своими подельниками русскими имперцами и бандитами сотворили в 2014-м, а безнаказанно творили они её долго.
Гибнут простые украинские парни, а Вилка кукарекает в сытости, богатсве, комфорте и тепле не словом не вспоминая войну которую он и такие как он подготовил своими "ущемлениями русскоязычных". Мразота, жалкий вонючий таракан.
Да, и УП не мешало бы проверять слова этой(Саши Вилкува) мрази!! Потому что и УП, может стать в один ряд с ним.