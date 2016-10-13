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Гройсман дал местным властям 5 дней для подачи тепла в дома

Четверг, 13 октября 2016, 11:57

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил местным властям завершить подключение жилищного фонда к теплоснабжению за 5 дней.

Об этом он сказал в ходе селекторного совещания в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас нормативный срок подключения 14 дней, подключения тепла к домам, а я не хочу ждать 14 дней, я думаю, что вы можете за 5 дней подключить все дома в городах", – заявил премьер.

Гройсман отметил, что это поручение касается всех местных властей.

"Кто не способен за 5 дней запустить тепло, пусть выключит у себя дома – пусть чувствует то, что чувствуют люди", – сказал премьер.

Гройсман призвал местные власти начать отопительный сезон соответствии с погодными условиями и температурного режима, а не к нормативным показателям начала сезона.

"Ответственность каждого главы областной администрации, города, поселка, задача – начать отопительный сезон в соответствии с показателями температуры, температурного режима", – цитирует премьера пресс-служба Кабмина.

Темы: Кабинет министровЖКХотопление
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