Уряд звітує про початок опалення, а батареї холодні – Вілкул

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Вівторок, 18 жовтня 2016, 10:58

Співголова фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул дорікає владі за провальний початок опалювального сезону.

"Уряд пафосно звітує про початок опалювального сезону, а люди в себе бачать холодні батареї і бояться замерзнути в квартирах, адже тепло подано далеко не усюди", – сказав він у Верховній Раді.

"Досі не підтверджені ліміти на газ для переважної кількості міст. Більшість котелень насправді у країні не працює. При цьому у газосховищах замість мінімально необхідних 17 мільярдів кубів газу знаходиться лише 14,7 мільярдів кубів. Знову сподіваємося лише на теплу погоду взимку", – додав Вілкул.

Він додав, що "люди бояться платіжок за комуналку, що прийдуть через місяць".

"Ви вимагаємо, щоб були внесені в порядок денний парламенту законопроекти "Опозиційного блоку" №2342 і №2347, які ми подали ще в березні 2015 року про зниження тарифів і встановлення мораторію на їх підвищення. І це питання – першочергове. Досить знущатися з людей", – сказав також представник "Опоблоку".

На його погляд, цього тижня потрібно розглянути ще два "стратегічні питання" – зокрема, щодо роботи вугільної галузі.

"До 1 листопада на складах ТЕС і ТЕЦ має бути 3 мільйони тон вугілля, проте зараз знаходиться у півтора рази менше. Уряд має відзвітувати перед парламентом про стан галузі", – сказав Вілкул.

Він додав, що заборгованість зарплати перед шахтарями складає 355 мільйонів гривень.

Офіційно старт опалювального сезону мав відбутися 15 жовтня, але у столиці, наприклад, "Київенерго" планувала підключити домівки до опалення 17 жовтня.

13 жовтня в очікуванні різкого похолодання прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив місцевій владі завершити підключення житлового фонду до теплопостачання за 5 днів.

Ще до того прем’єр запевняв, що причин для зриву опалювального сезону немає.

15 жовтня віце-прем'єр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що вже 70% житлового фонду підключено до опалення по Україні за 100%-ї технічної готовності.

Втім і 17 жовтня, коли збіг термін для подачі тепла, у Києві та інших містах люди скаржилися на те, що в них досі немає опалення: навіть якщо його підключили, батареї лишаються холодними чи ледь теплими – попри те, що почали діяти підвищені тарифи.

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Олена Рощенко, УП

Теми: теплокомуненерго ЖКГ Вілкул Опозиційний блок Верховна Рада
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Коментарі — 6
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IP: 94.178.219.---sensor+218.10.2016 12:44
Если бы вошли русско-имериалистические войска, я на 110% уверен Вилка встречал бы их с экстазом и русскими флагами и наверное кремль его даже назначил бы каким-нибудь местным гауляйтером.
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IP: 94.178.219.---sensor+218.10.2016 12:41
Во-первых, уже затопили, лично у меня и в Днепре.

Во-вторых, уверен, что лично у Вилки тем более затопили.

В-третьих, Вилку просто необходимо призвать на фронт, на Донбасс чтобы он лично расхлёбывал то что он со своими подельниками русскими имперцами и бандитами сотворили в 2014-м, а безнаказанно творили они её долго.

Гибнут простые украинские парни, а Вилка кукарекает в сытости, богатсве, комфорте и тепле не словом не вспоминая войну которую он и такие как он подготовил своими "ущемлениями русскоязычных". Мразота, жалкий вонючий таракан.
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IP: 78.25.39.---Федір К18.10.2016 12:14
Уряд звітує, що вся ригоанальна нечисть в Державі знищена, а тут - Вілкул...)))
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IP: 193.254.220.---qqqq18.10.2016 11:33
В мене вже кілька днів як включили батареї. Раджу Вілкулу перевірити вентилі на своїх радіаторах, а то тільки бабло вміє рахувати та Хуйлу поклони бити
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IP: 194.242.96.---AVICENA18.10.2016 11:17
Sergio_S:
Да, и УП не мешало бы проверять слова этой(Саши Вилкува) мрази!! Потому что и УП, может стать в один ряд с ним.
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