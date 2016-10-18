СБУ таки будет расследовать поджог "Интера" как теракт

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Вторник, 18 октября 2016, 12:13

Прокуратура города Киева внесла в дело компании "Национальные информационные системы", которая производит новости для телеканала "Интер", дополнительную квалификацию "террористический акт" и направила его в Службу безопасности.

Об этом "Детектор медиа" сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.

По ее словам, теперь досудебным расследованием будет заниматься не Национальная полиция города Киева.

"Прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по 258-й статье, в дальнейшем было внесены сведения об изменении подследственности в уголовном производстве, поскольку раньше этим занимались органы Национальной полиции. Учитывая дополнительную квалификацию данного события, соответствующее досудебное расследование будет проводить СБУ", – сказала Максимец.

По ее словам, теперь производство квалифицировано по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

"Три были возбуждены сразу. Это – препятствование деятельности журналистов, умышленный поджог, хулиганство с применением специальных предметов Уголовного кодекса Украины. И, соответственно, статья 258 Уголовного кодекса – террористический акт. Все материалы направлены для объединения и проведения дальнейшего досудебного расследования", – добавила пресс-секретарь прокуратуры.

"Соответственно, дальнейшее проведение досудебного расследования будет проводить следственный отдел СБУ в Киеве и Киевской области. На прошлой неделе мы им все материалы официально направили. Я думаю, на этой неделе они уже должны быть у них", – отметила Максимец.

Как известно, 4 сентября на офис "Национальных информационных систем", которые создают новости для телеканала "Интер", было совершено нападение. В результате в офисе начался масштабный пожар, пострадали люди.

Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в Раде Александр Вилкул заявил, что люди, напавшие на канал "Интер" 4 сентября, получили по 200 долларов вознаграждения, а организовали все руководители "Народного фронта" Арсен Аваков, Александр Турчинов и Арсений Яценюк.

Источники "Украинской правды" в СБУ подтвердили, что сведения, озвученные Вилкулом, есть в распоряжении спецслужбы.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков заявлял, что следствие рассматривает несколько версий причин пожара, в том числе и самоподжог.

5 октября Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное производство в связи с нападением на офис компании "Национальные информационные системы", производящей программы для телеканала "Интер".

Темы: Интер СБУ
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IP: 46.219.254.---Горбатюк Миша18.10.2016 12:18
а расследовать антиукраинскую деятельность Интера как информационную диверсию СБУ не желает?
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