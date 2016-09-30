Аваков: одна из версий следствия пожара на Интере – самоподжог

Следствие в уголовном производстве о пожаре в здании телецентра компании "Национальные информационные системы", производящей программы для телеканала "Интер", продолжает отрабатывать различные версии произошедшего, включая самоподжог.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала 1+1 в четверг вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"Существуют разные версии, в том числе самоподжог",- сказал он.

Аваков подчеркнул, что необходимо прояснить, почему возникла ситуация с промедлением предоставления видеоматериалов телеканалом.

"Следствие идет, опрашиваются люди", - добавил глава МВД.

Как известно, 4 сентября на офис "Национальных информационных систем", которые создают новости для телеканала "Интер", было совершено нападение. В результате в офисе начался масштабный пожар, пострадали люди.

Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в Раде Александр Вилкул заявил, что люди, напавшие на канал "Интер" 4 сентября, получили по 200 долларов вознаграждения, а организовали все руководители "Народного фронта" Арсен Аваков, Александр Турчинов и Арсений Яценюк.

Источники "Украинской правды" в СБУ подтвердили, что сведения, озвученные Вилкулом, есть в распоряжении спецслужбы.