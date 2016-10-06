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Суд обязал СБУ расследовать поджог "Интера" как теракт - СМИ

Четверг, 6 октября 2016, 02:17
Суд обязал СБУ расследовать поджог Интера как теракт - СМИ

Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное производство в связи с нападением на офис компании "Национальные информационные системы", производящей программы для телеканала "Интер".

Об этом говорится в определении суда от 5 октября, текстом которого располагают Українські Новини.

"Жалобу общества с ограниченной ответственностью "Национальные информационные системы" удовлетворить", - говорится в определении.

Суд обязал СБУ открыть уголовное производство по заявлению "Интера", которое поступило в СБУ 12 сентября. В решении также говорится, что телеканал обращался в СБУ с заявлением об открытии уголовного производства по статье 258 Уголовного кодекса (теракт). Представитель СБУ в суд не явился.

Как известно, 4 сентября на офис "Национальных информационных систем", которые создают новости для телеканала "Интер", было совершено нападение. В результате в офисе начался масштабный пожар, пострадали люди.

Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в Раде Александр Вилкул заявил, что люди, напавшие на канал "Интер" 4 сентября, получили по 200 долларов вознаграждения, а организовали все руководители "Народного фронта" Арсен Аваков, Александр Турчинов и Арсений Яценюк.

Источники "Украинской правды" в СБУ подтвердили, что сведения, озвученные Вилкулом, есть в распоряжении спецслужбы.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков заявлял, что следствие рассматривает несколько версий причин пожара, в том числе и самоподжог. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУИнтерсуд
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