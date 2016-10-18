В Кремле подтвердили участие Путина в нормандской встрече

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Вторник, 18 октября 2016, 12:20

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина подтвердил его участие во встрече в нормандском формате 19 октября в Берлине.

Об этом он заявил журналистам, сообщают "РИА Новости".

"Президент завтра отправится в Берлин, где будет вечерняя, такая даже не однодневная, а вечерняя рабочая поездка, где он проведет переговоры с (канцлером ФРГ Ангелой) Меркель, (президентом Франции Франсуа) Олландом, (президентом Украины Петром) Порошенко", – сказал он.

Он добавил, что проделанная работа на уровне помощников глав государств за вечер понедельника и утро вторника позволила выйти на такую встречу.

Как известно, о согласованном решении провести в среду "нормандскую встречу" во вторник сообщила пресс-служба президента Петра Порошенко.

Также известно, что до этого Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд проведут встречу без Путина.

Темы: Путин Порошенко Меркель Франция Германия
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