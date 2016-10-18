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Перед Берлином Порошенко встретится с Меркель и Олландом без Путина

Вторник, 18 октября 2016, 11:54

Перед встречей в нормандском формате президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом Франции и канцлером Германии без президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщил Порошенко журналистам в Осло, передает Интерфакс-Украина.

"Это будет саммит в нормандском формате в Берлине. Но до него у нас будет трехсторонняя встреча с канцлером Германии и президентом Франции, где мы скоординируем наши позиции накануне встречи", - сказал сказал президент Украины.

Отвечая на вопрос относительно ожиданий от встречи в нормандском формате, президент Украины сказал: "Я оптимистичен относительно координации с Европейским Союзом. К сожалению, никто не знает, что в голове у (президента РФ Владимира – ред.) Путина".

Ранее пресс-служба Порошенко сообщила, что во время телефонного разговора Порошенко, Меркель и Олланд договорились провести 19 октября во Берлине встречу глав государств в нормандском формате для побуждения России выполнить Минские договоренности в части безопасности.

Однако из сообщения нельзя понять, приглашен и будет ли присутствовать президент РФ Владимир Путин.

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Темы: ПорошенкоПутин
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